Solar Team stelt nieuwe zonnewagen voor

Het Belgische Solar Team heeft in dierenpark Planckendael de Punch Two, een nieuwe zonnewagen voorgesteld. Het Solar team bestaat uit 21 ingenieursstudenten van de KU Leuven, onder wie 4 regiogenoten.

De 21 studenten werkten een jaar lang aan het hoogtechnologische pronkstuk. De Punch Two is een wagen die helemaal werkt op energie van de zon. Het belangrijkste bestanddeel van de zonnewagen is carbon of koolstofvezel. Om de wagen zo licht en tegelijkertijd zo stevig mogelijk te maken, moesten er heel wat simulaties worden gedaan. En er was heel wat werk aan de winkel. Zo ontwikkelden de ingenieurs in spe niet alleen het ideale materiaal voor hun zonnewagen, maar ze gebruikten ook tal van andere toepassingen.

De Punch Two moet het Belgische team naar de overwinning leiden in de Bridgestone World Solar Challenge. Die start op 8 oktober in Australië.