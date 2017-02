Radio 2 viert 50 jaar Omroep Brabant

Omroep Brabant startte in 1967 als laatste regionale omroep van de BRT. In mum van tijd groeide de jongste BRT-telg door een frisse programmatie uit tot een van de populairste omroepen. Er waren de legendarische troubadouravonden. Maar daarnaast was Omroep Brabant een van de eerste BRT-zenders die ook rock, pop en folk durfde te programmeren. En er was tot slot plaats voor zuiver amusement met programma’s als ‘’t Lieg Plafon’, ‘Capriolen’ en ‘Zorg dat je erbij komt’.

Bij de omroep werkte de voorbije 50 jaar ook heel wat bekend volk. Onder meer Guido Depraetere, Zaki, Guy De Pré, Michel Follet, Julien Put, Luc Saffloer, Felice, Jan Van Rompaey, Chris Jonckers en Urbanus waren er een tijdlang actief.

Jarenlang kreeg de omroep onderdak in het Flageygebouw in Elsene. Ook toen de toenmalige BRT verhuisde naar de Reyerslaan, bleef Omroep Brabant in het Flageygebouw. Pas in 1995 verhuisde de omroep naar het Amerikaans Theater aan de Heizel, in 2012 tot slot naar het Radiohuis in Leuven.

De grote stijlbreuk kwam er in 1990. De kanarie werd het symbool van de nieuwe aanpak waarbij Radio 2 niet langer werkte voor kleine selecte doelgroepen maar moest voortaan een zo breed mogelijk publiek bereiken. Met succes want vandaag is Radio 2 met een marktaandeel van net geen 30% nog steeds de populairste radio van het land.

Elke middag bij Radio 2 blikken Jan van Rompaey, Chris Jonkers, Zaki en Urbanus deze week terug op hun glorieperiode bij Omroep Brabant. Voor de gelegenheid brachten ze ook een bezoek aan het Flageygebouw in Elsene.