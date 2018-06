Recyclagepark komt naar de inwoners in Incovo-gemeenten

Incovo testte de voorbije twee jaar de mobiele recyclageparken uit in Vilvoorde. Het initiatief kende veel succes en wordt daarom uitgebreid naar de andere Incovo-gemeenten. Volgende week komen op een welbepaalde dag in een bepaalde wijk twee vrachtwagens anderhalf uur lang staan. Mensen kunnen er hun afval naartoe brengen. “We willen mensen die zelf geen wagen hebben of minder mobiel zijn ook de kans geven om hun afval naar het recyclagepark te brengen”, zegt Anne-Lise De Ruysscher, afvalsteward van Incovo. “Vaak komt dit afval in de bruine restafvalzak terecht, wat duurder is voor de gebruiker en waardoor het niet meer gerecycleerd kan worden.” In de mobiele parken kun je gratis al je recycleerbaar afval, klein gevaarlijk afval en oude elektrische apparaten kwijt. Voor grote stukken niet-recycleerbaar afval betaal je 7,5 euro per anderhalve kubieke meter. Meer info vind je op www.incovo.be.