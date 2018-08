Regen op komst: Welke plekken snakken het meest naar water?

Het einde van de hittegolf is in zicht. Op heel wat plekken zakt de temperatuur en wordt er regen verwacht. Geen dag te vroeg, want heel wat plekken snakken naar water. Maar wat was nu de droogste plek in onze regio?

Ja, het was warm. En ja, het was droog de voorbije weken. Al was de ene plek nog droger dan de andere. Uit cijfers van Weerstation Pajottenland, dat gegevens van verschillende weeramateurs verzameld, blijkt Lennik de plek te zijn waar de voorbije maand het minste neerslag is gevallen. 3,6 millimeter per kubieke meter, terwijl het KMI-gemiddelde voor juli op 73,5 millimeter ligt.

Ook de andere droogste plekjes vinden we in het Pajottenland: Pepingen, Liedekerke en Affligem. Niet toevallig liggen die gemeenten in het gebied waar de provincie Vlaams-Brabant als eerste droogtemaatregelen oplegde. Maar die droogte duurt uiteraard langer dan juli. Stel jezelf even de vraag: wanneer kan jij je nog herinneren wanneer het voor het laatst lang en hard geregend heeft?

In sommige gemeenten moet je al maanden teruggaan in de tijd. Weerstation Pajottenland bekeek daarom ook de neerslag over een langere periode. Daaruit blijkt dat Pepingen het meest naar water snakt, omdat het er de voorbije drie maanden het droogst was: amper 28 millimeter neerslag sinds mei. Een normaal cijfer voor deze periode is meer dan 200 millimeter.

Het weerstation geeft ook een uitleg waarom Lennik, Pepingen, Affligem en Liedekerke de droogste plekken zijn. De gemeenten liggen allemaal in een vallei, omringd door hoger gelegen gebieden. De weinige buienzones die er waren, raakten vaak niet over de hoger gelegen gebieden.