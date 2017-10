Regio in het teken van de Dag van de Jeugdbeweging

Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging. Daarbij is het traditiegetrouw de bedoeling om zo veel mogelijk kledij van jeugdbewegingen te dragen, op school of op het openbaar vervoer. Ook in onze regio staan verschillende activiteiten op het programma. In Vilvoorde bijvoorbeeld was er al voor het zesde jaar op rij een grote ontbijtactie.

Met de Dag van de Jeugdbeweging willen de organisatoren het engagement van duizenden jongeren vieren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen.

Op de Dag van de Jeugdbeweging trekken de leerlingen zo veel mogelijk in jeugdbewegingshemden, - t-shirts en - sjaaltjes naar school. Hier en daar zijn in onze regio zijn er meer in het oog springende activiteiten.Zo was er in Vilvoode al voor het zesde jaar op rij een grote ontbijtactie, georganiseerd door de jeugdbewegingen, de jeugdraad en de jeugddienst. Op het menu pannenkoeken, warme chocomelk, koffiekoeken en vers fruitsap. Het was opnieuwe een voorbeeldige samenwerkig tussen de verschillende jeugdbewegingen die de stad rijk is. Zo bouwde de Chiro Far West voor de sjorring en bakte de Chiro Kassel de pannenkoeken. Nog verschillende andere verenigingen kwamen een handje toesteken.

In Opwijk staat een spannende strijd tussen 12 ploegen op het programma, waarbij alle grote Vlaamse Jeugdbewegingen het tegen elkaar opnemen om de 'beste jeugdbeweging' te worden in een veelkamp. De finale gaat door aan de Nijdrop in Opwijk. Deelnemende ploegen zijn KAJ Peizegem, Scouts Lebbeke, Chiro Opwijk, KLJ NIjverseel, KSA Heizijde, Heiveld en KSA Droeshout.

Het Sint-Theresiacollege in Kapelle-Op-Den-Bos organiseert dan weer de jaarlijkse ShorTK-actie. Dit houdt in dat elke leerling, leerkracht en directielid in korte broek naar school mag komen. Indien ze dit doen, krijgen ze door de leerlingenraad een boterham met choco en een beker warme chocolademelk aangeboden. Na het ontbijt staat er nog een muzikaal event op de speelplaats op het programma.