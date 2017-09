Reportage babyfoto's Plantentuin Meise geselecteerd voor De Beeldcapsule

De babyfotoshoot op de reuzenlelies in de Plantentuin van Meise, een reportage uit het archief van RINGtv is geselecteerd voor de beeldcapsule 2117. De Beeldcapsule is een initatief van VIAA, het Vlaams Instituut voor Archivering, dat audiovisueel archiefmateriaal digitaliseert. Het gaat om in totaal 50 fragmenten afkomstig van verschillende media, waarvan VIAA vindt dat ze ook over 100 jaar nog moeten kunnen bekeken worden.

De Beeldcapsule wil de rijke schat aan audiovisueel materiaal dat in Vlaanderen voorhanden is, onder de aandacht brengen. Om al dat beeldmateriaal te bewaren voor het nageslacht, wil VIAA alles ook digitaliseren.

De babyfotoshoot in de Plantentuin van Meise, afkomstig uit het archief van RINGtv, is één van die 50 fragmenten die over 100 jaar nog moeten kunnen bekeken worden, zegt het VIAA. "Het zijn allemaal fragmenten van archieven van al onz partners en allemaal gaan ze over het thema vrije tijd. Er zitten vaak echte pareltjes tussen", zegt Karen Vander Plaetse van het Vlaams Instituut voor Archivering.

Om de Beeldcapsule 2117 samen te stellen, kan iedereen zijn of haar bijdrage leveren. "Al wat je moet doen is een kijkje nemen op de website www.debeeldcapsule.be. Het filmpje dat je leuk vindt, kan je aanklikken en dat komt dan terecht in jouw beeldcapsule."

De 5 meest gekozen fragmenten krijgen op 27 oktober, de werelddag van het audiovisueel erfgoed, een plaats in de uiteindelijke Beeldcapsule.

Meer over de Beeldcapsule, vanavond in het nieuws op RINGtv.