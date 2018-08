Rode Kruis-afdeling op zoek naar nieuw onderkomen

Het Rode Kruis Londerzeel-Kapelle-op-den-Bos moet snel een nieuwe locatie vinden. Het pand in de Scheersmolendreef voldoet niet meer aan de strenge normen van de koepel van het Rode Kruis. De gemeente werkt aan een oplossing in het OCMW-gebouw.

De Rode Kruis-afdeling Londerzeel-Kapelle-op-den-Bos zit met de handen in het haar. Het moet namelijk dringend een nieuw onderkomen zoeken. Onlangs keurde de provinciale afdeling de huidige locatie af omwille van elektriciteit en brandveiligheid.

"We zoeken een lokaal van zo'n 150m2 voor leslokalen en opslag van materiaal dat betaalbaar is. We werken met ongeveer 30 vrijwilligers en organiseren zo'n 50 hulpdiensten per jaar tijdens manifestaties. Onze kosten lopen al hoog op, en nu dit. We zijn zeer gedreven in onze missie om mensen te helpen, maar vrezen dat we de afdeling zullen moeten opdoeken als we geen alternatief vinden," zegt woordvoerster Nicole Verbruggen.

Twee jaar geleden moest de Rode Kruisafdeling al gedwongen verhuizen uit het oude gemeentehuis van Londerzeel. Burgemeester Sminate liet het ontruimen omwille van de veiligheid. Een eigenaar van een bedrijfspand bood de Rode Kruisafdeling een locatie aan tegen 500 euro per maand.

“Ik heb dat lage tarief gevraagd, omwille van het sociale karakter van de vrijwilligersvereniging. Van mij mogen ze overigens daar blijven, maar ik kan geen grote investeringen doen met zo'n lage huur. Het gebouw is praktisch wel in orde en netjes. Wat de toekomstplannen voor het pand zijn -een verkoop of een project eventueel- dat weet ik nog niet," zegt eigenaar van het pand Jean Van Hoorebeeck.

Maar ook dat pand voldoet niet meer aan de normen. De gemeente Londerzeel wil daarom helpen. “Voor het Rode Kruis werken we aan een oplossing in het oude OCMW-gebouw. Dat staat leeg na de samenvoeging van gemeente- en OCMW-diensten en daar willen we pop-ups in mogelijk maken," zegt burgemeester Nadia Sminate.

Op termijn wordt het oud OCMW-gebouw uitgebreid met een nieuwbouw. Op die site zullen dan ook de Gemeentelijke Muziekacademie, de bibliotheek en een nieuw cultuurcentrum komen.