'Rolls-Royce onder de zoektochten' deze zomer in Druivenstreek

Davidsfonds, sterk concept, geslaagd recept

"Het Davidsfonds zoektochtparcours leidt langs hoogtepunten en verborgen parels, gastvrije horeca en handelaars die extraatjes aanbieden. Dat, in combinatie met het gezelschap van medezoektochters en een prachtige prijzenpot, maakt het beleven van cultuur en natuur bijzonder," zegt Tine Verhelst, algemeen directeur van Davidsfonds. Net als de voorbije jaren bestaat de Zomerzoektocht uit meerdere zoektochten: de klassieke zoektocht en de gezinszoektocht, waarvan telkens een versie met de fiets en de auto voorzien wordt.

Provincie verwacht minimaal 1 miljoen euro toeristische uitgaven tijdens de Davidsfondszoektocht

Met de Davidsfondszoektocht trekken we een zeer interessant profiel van toerist aan die naast het genieten van cultuur en natuur ook de tijd neemt om de lokale horeca en middenstand te ontdekken: uit cijfers van voorbije jaren blijkt dat 95 % van de deelnemers geld spendeert bij de horeca en middenstand en dat 41% van de deelnemers één nacht of langer in de streek logeren. Door de innovatieve aanpak van de zoektocht hopen we dit uitgavepatroon tijdens te zoektocht positief te beïnvloeden door een gerichte en zeer intensieve samenwerking met de horeca en middenstand. We vonden samen met de gemeenten 100 partners uit de lokale horeca en middenstand bereid om specifiek arrangementen op maat te ontwikkelen voor de deelnemers van de zoektocht en we zullen deze ondernemers ook met gepaste marketing en promotie ondersteunen. 63 % van de deelnemers aan de Davidsfonds zoektocht gaf in het verleden reeds aan een herhaalbezoek te doen waardoor er ook in een tweede fase na de zoektocht extra bezoekers naar de Druivenstreek zullen komen. Toerisme Vlaams Brabant hoopt door deze samenwerking met het Davidsfonds haar rol als lokale streekmotor te spelen en zo minimaal 1 miljoen euro extra omzet in de Druivenstreek van de Groene Gordel te realiseren in de zomer van 2018.

Tervuren, startpunt van de zoektocht

Startpunt voor de zoektochten is het toeristisch bezoekerscentrum De Warandepoort in Tervuren waar het onthaalteam van Visit Tervuren 7/7d ter beschikking staat om toeristen op het juiste pad in de Druivenstreek te zetten.

Overijse, kloppend hart van de zoektocht

“In elke deelnemende gemeente werd een 2-tal km lange wandeling met veel zorg uitgewerkt en in het middelpunt van de zoektocht ligt de gemeente Overijse, tafeldruif gemeente bij uitstek”, zegt schepen Peter van den Berge. “Het bezoekerscentrum Druif speelt een sleutelrol in de ontwikkelde lokale wandelzoektocht waarbij de ervaren zoektochter stevige vragen voorgeschoteld krijgt en er voor de gezinsformule speelsere vragen ontwikkeld werden. Deelnemers aan de zoektocht zullen de talrijke serristen en bezienswaardigheden van Overijse ook per fiets kunnen verkennen over het glooiende lus-vormig parcours van de zoektocht. Want Overijse is de schakel in de fietstocht tussen gemeenten Tervuren en Hoeilaart”, besluit schepen Van den Berge.

Hoeilaart, groene verrassing van de Druivenstreek

“In Hoeilaart, perfect bereikbaar per trein en poort tot het Zoniënwoud, kan je heel wat beleven tijdens de zoektocht”, zegt Joris Pijpen, schepen van toerisme voor Hoeilaart. “Zo mag ik in primeur vertellen dat Nero, een van de bekendste inwoners van de streek, in de gloednieuwe streekgids ‘De Druivenstreek’ je zal gidsen en overladen met talrijke tips om je bezoek aan Hoeilaart tot een onvergetelijke ervaring te maken. De overige negen lokale helden houden we nog even geheim tot de start van de zoektocht”, besluit schepen Pijpen.