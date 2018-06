Ronald Parys is geen kandidaat meer voor de verkiezingen

In Ternat zal Ronald Parys (63) geen kandidaat zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Parys zetelde sinds 1976 in de gemeenteraad en hij was 16 jaar lang burgemeester van Ternat.

De LVB, de partij die al sinds 1976 bestaat in Ternat en waarvan Ronald Parys het boegbeeld was, spatte de voorbije 2 jaar uit elkaar. Parys betreurt dat de LBV niet meer bestaat en dat is ook één van de redenen waarom hij een punt zet achter een jarenlange politieke carrière. De oud-burgemeester ziet voor zichzelf in de toekomst geen nuttige rol meer weggelegd in de politiek.