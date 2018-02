Rouwregister voor Rita Deneve in Liedekerke

“Rita had Liedekerke al verscheidene jaren verlaten, maar haar band met haar geboortedorp bleef sterk. 2o kwam zij als vertegenwoordigster van de Royal Air Force nog regelmatig naar de 11 november herdenkingen in Liedekerke, om samen de Wapenstilstand te herdenken. Enige jaren terug trad zij ook nog op in Liedekerke met ‘De Plesj Rockt’. Rita was een ambassadrice van het Vlaamse Lied en haar onvergetelijke hit ‘De Allereerste Keer’, zal iedereen in Liedekerke, en ver daar buiten, voor altijd bijblijven”, klinkt het in een persbericht.

Het gemeentebestuur legt van maandag tot en met vrijdag ook een rouwregister aan het onthaal van het gemeentehuis. Ook online kan men z’n medeleven betuigen, via de gemeentelijke website.