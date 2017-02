Sabotage bij tennisclub Tenza?

Vorige nacht is de tennisballon van tennisclub Tenza in de Quinkenstraat in Zaventem naar beneden gekomen met aanzienlijke schade tot gevolg.

De politie kwam vanmorgen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Vermoedelijk is er kwaad opzet in het spel. Wanneer de tennisballon opnieuw toegankelijk zal zijn is nog niet geweten. De ballon is opnieuw opgeblazen, maar de infrastructuur in de ballon (verlichting, netten...) is nog te beschadigd om op een veilige manier te kunnen tennissen.

Met dank aan de nieuwsneuzen van middelbare school Zavo in Zaventem voor het nieuwsverhaal.