Samenwerking voor meer natuurbeleving in de Rand

Naar aanleiding van Open Monumentendag (die dit jaar Natuur & Erfgoed als één van de thema’s heeft) ondertekenden de Vlaamse agentschappen Natuur en Bos en Plantentuin Meise een samenwerkingsovereenkomst. "Door de samenwerking kan je voortaan ook een combiticket kopen. Daarmee kan je de Plantentuin bezoeken, de museumtuin maar ook het kasteel van Gaasbeek. Want cultuur en natuur en kunst en natuur horen eigenlijk samen”, aldus directeur Marleen Evenepoel van het Agentschap Natuur en Bos.

Naast de museumtuin van Gaasbeek en de rozentuin Coloma beheert Natuur en Bos ook de Oranjerietuinn in Vordenstein (Schoten), de kasteeldomeinen Drie Fonteinen (Vilvoorde), Groenenberg (Gaasbeek) en Ter Rijst (Heikruis). Door de krachten te bundelen met de Plantentuin wordt het mogelijk om de Rand veel sterker te profileren. “Het combiticket en het feit dat we mekaar gaan promoten op onze website, is daarin zeer een zeer belangrijk element. Als een buitenlandse toerist op zoek is in België naar wat hier te doen is kan die onmiddellijk zien dat hier meerdere tuinen zijn die interessant zijn en misschien blijft die dan een dagje langer om enkele tuinen te bezoeken. En dat is uiteindelijk één van de doelstellingen", aldus directeur Steven Dessein van de Plantentuin. Ook op het vlak van collectiebeheer is de samenwerking een meerwaarde.

De eerste combitickets kunnen vanaf dit weekend gekocht worden. De Plantentuin en de Museumtuin zijn tijdens de Open Monumentendag trouwens gratis te bezoeken.