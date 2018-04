Schapenboer uit Lennik riskeert 30 maanden cel voor begluren van buren

Het parket van Halle-Vilvoorde eist een celstraf van 30 maanden voor een 65-jarige man uit Lennik die jarenlang een vrouw en haar dochtertje zou hebben begluurd. De beklaagde is eigenaar van een weide in Pepingen die grenst aan de tuin van de slachtoffers en zou ’s avonds en ’s nachts meermaals de tuin hebben betreden om binnen te kunnen kijken in de bad- en slaapkamer. De man zelf ontkent de feiten en vraagt de vrijspraak.

“Het gaat om feiten die zich hebben afgespeeld in de periode tussen de zomer van 2014 en februari 2017”, zei de openbaar aanklager. “De eerste klacht kwam er begin 2015 nadat de vrouw de schapenboer voor de zoveelste keer vanuit haar tuin zag kijken toen ze met haar dochtertje in de badkamer stond. In 2016 werd er opnieuw een klacht ingediend en telkens verklaarde de beklaagde dat hij op zoek was naar een losgebroken schaap. Het gezin besloot uiteindelijk camera’s te installeren en in februari 2017 gaf de man toe dat hij bewust naar binnen keek omdat hij het slachtoffer ‘een mooie vrouw’ vond.”

Volgens de openbaar aanklager kreeg het 8-jarige dochtertje een angstaanval en durft ze niet meer buiten spelen uit angst voor de schapenboer. Het parket eist een celstraf van 30 maanden, eventueel met een uitstel voor de helft van die straf, gekoppeld aan probatievoorwaarden.

De bejaarde man ontkent het voyeurisme en vraagt de vrijspraak. Hij zegt dat hij telkens op zoek was naar een schaap dat was losgebroken. Een uitspraak volgt op 9 mei.