Schepdaalse bijen snellen te hulp in Polen

Peter Van Hoof baat samen met z’n Poolse vrouw een imkerij en kinderboerderij uit aan de Poolse kust op een 20 kilometer van Gdansk. Krzysztof Jezierski is een imker die een 120 bijenvolken bezit. Na afgelopen winter bleven er daar maar 40 van over, een ramp voor de imker.

“Het gaat ook in Polen slecht met de bijen. Het gaat al jaren slechter en slechter. Op bijeenkomsten hebben we het niet meer over het kweken van de bijen of de honing maar alleen nog over ziektebestrijding. Na afgelopen winter overleefden slechts de helft van mijn bijen in 60 korven en de overgebleven bijen zijn sterk verzwakt. Ik heb al van alles geprobeerd en werkte al met meerdere bijensoorten maar vond nog geen oplossing. We zijn geen voorstanders van het toedienen van medicatie”, zegt Peter Van Hoof.

Peter Van Hoof hoorde van de successen die Noël De Schrijver boekte in de strijd tegen de varroamijt. De varroamijt is een parasiet die zich alleen kan voortplanten op het broed van honingbijen. Noël De Schrijver kon door kruisingen bijen kweken die de varroamijt opruimen in hun korven. “We willen bij ons gaan werken met zijn bijen”, zegt Van Hoof.

Ander klimaat

Noël De Schrijver is bijzonder benieuwd hoe zijn bijen het gaan doen in een klimaat waar het tot 8 maanden per jaar winter kan zijn. Experimenten in Stekene en het Antwerpse hebben al tot goede resultaten geleid. “Ik wil die mensen en hun bijen ginder in Polen helpen. Hier krijg ik niet de kans om mijn experiment op grote schaal uit te testen. Het is een unieke kans om dat ginder, bovendien in een ander klimaat, te doen”, zegt de Schepdaalse imker.