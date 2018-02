Schietpartij Herne: 'slachtoffer' blijkt dader

In Herne is vannacht een schietpartij geweest tijdens een overval in de Manhovestraat. Twee mensen raakten zwaargewond.

Rond kwart voor twee vannacht kwam het tot een schietpartij in de Manhovestraat in Herne. Twee mensen raakten zwaargewond. Het parket Halle-Vilvoorde heeft vanavond meer uitleg gegeven. “Op grond van de verklaringen van alle betrokken partijen en de eerste conclusies van de deskundigen, wordt de 29-jarige bewoner van de Manhovestraat (aanvankelijk als slachtoffer voorgesteld) voorlopig als enige verdachte beschouwd", zegt Gilles Blondeau van het parket. "De 5 mannen, tussen 21 en 29 jaar oud en afkomstig uit Edingen en Lessines, zouden op vraag van de verdachte naar Herne zijn gekomen, dit in het kader van een discussie tussen de verdachte en één van de 5 mannen. De discussie zou een geldkwestie of een vrouwenkwestie betreffen. Toen de 5 mannen ter plaatse aankwamen, werden 2 van hen onmiddellijk neergeschoten door de verdachte. Een 29-jarige man uit Edingen werd 4x geraakt, onder meer in de buik en het linkerbeen, een 22-jarige man uit Edingen 1X (in de buik). Beide slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging, ze zijn beiden buiten levensgevaar. De 29-jarige verdachte wordt ter beschikking gesteld van het parket en zal morgen voor de onderzoeksrechter worden geleid wegens poging doodslag."