Scholen houden 1 minuut stilte

Rond het indrukwekkende grasveld met bijna zo’n duizend duifjes verzamelden vanmorgen alle leerlingen voor een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen op Zaventem en in Brussel. “Deze aanpak heeft ook een samenhorigheidsgevoel gecreëerd en heeft ervoor gezorgd dat we er een heel sereen moment hebben kunnen van maken”, vertelt Petra Bex, coördinator voor de 2de en 3de graad.

Die fatale dinsdagochtend veroorzaakte vorig jaar heel wat onrust op de Zaventemse school omdat de familie van heel wat leerlingen werkzaam is op de luchthaven. “Mijn papa en ook een goeie vriendin van mij werken op Brussels Airport. En dan ben je wel bang als er zo’n aanslag plaats vindt”, vertelt ons Chloé Peeters. Haar klasgenoot Laura Vlasselaer bevond zich trouwens die ochtend op de busterminal op Brussels Airport. “We wisten niet wat er gebeurde. We liepen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was en zagen toen de rook en de schade”, vertelt ons Laura.

De aanslagen laten diepe wonden na. Maar iedereen is er ook sterker uitgekomen. “Je kan het verdriet delen met iedereen hier. Daarom was het daarstraks ook een mooi moment, om samen dat moment te beleven”, besluit Chloé.