Segers wil dialoog met Franstaligen over geluidsnormen

Vlaams parlementslid Katia Segers uit Liedekerke wil de impasse rond de strengere Brusselse geluidsnormen voor vliegtuigen doorbreken. Als voorzitter van de Commissie voor Brussel en de Vlaamse rand in het Vlaams parlement nodigt ze haar Brusselse collega's uit voor een gezamenlijke vergadering over het dossier.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil strengere geluidsnormen voor vliegtuigen die op Brussels Airport vliegen. Luchtvaartmaatschappijen die over de hoofdstad vliegen met te lawaaierige vliegtuigen, wil Brussel zwaar beboeten. De Vlaamse regering verzet zich hevig tegen de strenge Brusselse normen. Zij vreest dat ze nefast zullen zijn voor de economie en de werkgelegenheid.

Overleg tussen de regeringen van beide gewesten leverde tot nu toe niets op. Daarom nodigt de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement nu haar Franstalige collega's uit om samen naar een oplossing te zoeken. "Op Twitter hebben al een aantal Franstalige collega’s laten weten dat het een goed idee is. Want ik denk dat we vandaag een tijd beleven waarin we botsen op de oude politieke manier van werken. Je ziet dat dit dossier langs alle kanten muurvast zit. Iedereeen blijft in zijn loopgraven zitten. Ik denk dat het dossier van de luchthaven heel veel overleg en heel veel dialoog nodig heeft om ergens te geraken", zegt volksvertegenwoordiger Katia Segers uit Liedekeke.

En er is haast bij zegt Katia Segers, want de nieuwe Brusselse geluidsnormen hadden al op 1 januari van kracht moeten zijn. Maar de Vlaamse regering riep een belangenconflict in waardoor de maatregel opgeschort werd tot 22 februari. Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts is echter van plan een nieuw belangenconflict in te roepen en dat zou het dossier opnieuw 60 dagen bevriezen.