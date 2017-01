Sint-Pieters-Leeuw maakt versneld werk van integratie OCMW- & gemeentediensten

In Sint-Pieters-Leeuw gaan gemeente en OCMW versneld werk maken van de integratie van beide besturen en diensten.

De Vlaamse regering wil dat tegen 2019 de OCMW’s in Vlaanderen opgaan in de gemeente. In Sint-Pieters-Leeuw hopen ze om die fusie dit jaar al tot een goed einde te brengen.

Sinds 1 januari 2016 functioneren beide besturen al onder leiding van één secretaris. Ook de ICT-, communicatie-, archief- en juridische diensten werden intussen samengevoegd. Intussen besliste de gemeente om ook de integratie van de andere diensten sneller te realiseren dan voorop gesteld wordt door het ontwerpdecreet lokaal bestuur. Zo zullen dit jaar ook het secretariaat, de aankoopdienst, de financiële dienst en de personeelsdienst verhuizen van het OCMW naar het gemeentehuis en samen één dienst vormen met hun gemeentelijke collega’s. Een omgekeerde verhuisbeweging komt er voor de sociale- en welzijnsdiensten. Daardoor zal de site in Ruisbroek worden uitgebouwd tot een grote welzijnscampus. Ook de woonwinkel zal gehuisvest worden in het Hemelrijck.