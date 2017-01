Snelheidsduivel filmt zichzelf tegen 250 km/u op Brusselse Ring

Onder het pseudoniem Vsix Mike post een snelheidsduivel regelmatig filmpjes en foto’s van zichzelf op social media. Zo is hij op Instagram te zien terwijl hij tijdens een race met een andere wagen tegen 250 km/u over de Brusselse Ring raast. Nadien voert hij nog enkele bruuske manoeuvres op de parking van de Mediamarkt in Sint-Pieters-Leeuw.