Sony gaat in zee met Adil El Arbi en Bilall Fallah voor Bad Boys III

“Whatcha gonna do?” Adil El Arbi en Bilall Fallah uit Diegem (Machelen) staan op het punt te tekenen bij het Amerikaanse Sony voor de regie van Bad Boys For Life. Dat meldt het managementkantoor van Ken Lambrechts. De komische actiefilm is, na de piloot voor de dramaseries Snowfall en Scalped, het derde Amerikaanse project voor de twee jonge filmmakers.

Bad Boys For Life is de derde film in de franchise met Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrol. Smith en Lawrence vertolken de door George Gallo in het leven geroepen personages Mike Lowrey en Marcus Burnett; detectives bij de drugsbrigade van Miami, beste vrienden en … bad boys. “Dat zijn dé patsers van Miami!” geven El Arbi en Fallah mee.



Adil en Bilall volgen regisseur Michael Bay op die zowel de eerste als tweede film voor zijn rekening neemt. Producer is opnieuw Jerry Bruckheimer. Over Bruckheimer zeggen Adil en Bilall: “Da’s een fucking legende. Hij heeft ongelofelijk veel gerealiseerd. Zijn films zijn films die ge in de cinema gaat zien. Ze zijn cool, groots en Hollywoodiaans. Als ge hoort dat Bruckheimer u promoot en verkoopt bij de studio en de sterren van de film denkt ge: ‘Holy shit! For real?’ Jerry zegt heel weinig, maar als hij spreekt, spreekt hij money business.”



Over het doorslaggevende Skype-gesprek met Will Smith zeggen Adil en Bilall: “We kregen zijn nummer toegestuurd. We hebben twee dagen de ballen niet gehad om hem te bellen. Toen we hem aan de lijn hadden, merkten we meteen: ‘Da’s gewoon The Fresh Prince’. Hij is super charmant en grappig. Hij is een grote fan van BLACK. Het klikte kei goed.”



Het regisseursduo ging vorige week nog in première met hun derde langspeelfilm PATSER, nu te zien in de cinema. “PATSER is next level shit. Bad Boys is bigger than life. Het is een droom die uitkomt.”



Adil & Bilall reizen eerstdaags af naar Los Angeles om het contract te laten landen en verder aan het script te werken.