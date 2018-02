Sp.a-Meise2020 vraagt dat rapport negatieve audit openbaar wordt gemaakt

"Het wordt tijd dat de inwoners van Meise zelf kennis kunnen nemen van wat vastgesteld werd door Audit Vlaanderen (het doorlichtingsorgaan van de Vlaamse overheid voor administraties en lokale besturen)," zegt gemeenteraadslid Roel Anciaux.

"Onze inwoners hebben recht op de waarheid en ze moeten die uit eerste bron kunnen vernemen, uit het rapport van Audit Vlaanderen zelf dus. Als het rapport niet kan vrijgegeven worden omdat er namen in staan van derden die in afwachting van het lopend strafonderzoek en het lopend onderzoek van de gouverneur en de diensten van Binnenlangs Bestuur, niet bekend mogen worden gemaakt, dan kan men het rapport minstens vrijgeven met schrapping van die namen. Handelingen gepleegd door een politiek mandataris in uitoefening van zijn mandaat hebben trouwens altijd een openbaar karakter: de namen van de politici die vermeldt worden door Audit Vlaanderen mogen dus per definitie bekend gemaakt worden," aldus Anciaux.

Anciaux heeft zijn vraag gisteren neergelegd tijdens de vergadering van de commissie die naar aanleiding van de negatieve audit werd opgericht. Het bestuur gaat de vraag nu onderzoeken.