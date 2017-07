Speelplein Kamp Kwadraat Overijse bouwt vlotten met plastic flessen

16 jaar geleden begon het speelplein in Overijse met het sparen van plastic flessen. Deze zomer werd besloten om er iets mee te doen: twee vlotten bouwen. Woensdag begonnen de kinderen met de bouw van de vlotten, vanmiddag worden ze te water gelaten.

Iedere dag komen zo’n 250 kinderen naar het speelplein van Kamp Kwadraat in Overijse. 30 leiders staan in voor de animatie. Het zijn de twee oudste groepen – de smakkers en de krakers – die op de vijvers van Overijse zullen varen. Straks een spetterend verslag in ons nieuws.