Stage tafeltennis op hoog niveau in Dilbeek

TCC Dilbeek is een fusie van TTGB Tafeltennis Groot-Bijgaarden en van Smash Dilbeek. Beide clubs werkten al een tijdje samen, een fusie lag dan ook voor de hand. Een fusie is in het voordeel van alle jonge spelers en van beide clubs in het algemeen.

Het is alleszins een succesvolle stage want er zijn niet minder dan 40 spelers, van alle leeftijden, ingeschreven. Het doel is om de spelers zo goed mogelijk te laten trainen zodat ze in september goed voorbereid aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. Uiteraard is het spelplezier ook van groot belang! De meeste tafeltennissers die deelnemen aan de stage, zijn al lid van een tafeltennisclub, ok al staat de stage open voor iedereen. En er was nog meer goed nieuws: vandaag kwamen Cedric Nuytinck en Robin Devos, rescpectievelijk het nummer 1 en het nummer 2 van ons land, een dagje meetrainen!