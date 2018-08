Straattheater betovert Leeuw en Wambeek

StraPatZen brengt jaarlijks het eerste weekend van augustus straattheater uit binnen- en buitenland naar de dorpskern van Sint-Pieters-Leeuw (zaterdag) en Wambeek (zondag). Sint-Pieters-Leeuw is inmiddels toe aan de zevende editie.

Ieder jaar zakken meer bezoekers af naar Strapatzen. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw neemt daarom dit jaar 2 nieuwe locaties in gebruik: de binnentuin van Landhuis Deviron en de recent aangelegde parking achter de kunstacademie. De gekende locaties van het Colomapark, de Wipweide, de Don Boscospeelplaats en de Rink blijven behouden.

Bart Keymolen, schepen voor Jeugd: “Jaar na jaar mogen we op StraPatZen meer bezoekers verwelkomen. Dit bewijst dat onze samenwerking met Wambeek werkt. Door die samenwerking slagen we er elk jaar in om een topaffiche aan te bieden voor jong en minder jong.”

Jan Desmeth, schepen voor Cultuur: “Stilaan worden we het Avignon van het Pajottenland en de Zennevallei. We zijn daar trots op. De investering is zeer goed besteed geld en zorgt voor de versterking van het o zo noodzakelijke sociale weefsel.”

Het programma kan geraadpleegd worden via deze link.

Recente wijzigingen kan je opvolgen via de Facebookpagina.

Volgende week een verslag van StraPatZen in ons zomermagazine Cocktail.