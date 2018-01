Stropers viseren klein wild in Neromhof

De bal ging dinsdagavond aan het rollen. De politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM), kreeg een melding binnen van mogelijke stroperij. Twee mannen -twintigers- die een bewakingscamera passeerden aan een privéwoonst nabij het Neromhof, werden gezien met geweren op de rug. De politie werd gebeld en jachtrechthouder Christian Houthuys van wildbeheerseenheid Neder-Brabant kwam ter plaatse .Houthuys: "Het gemeentelijke park Neromhof is een deel van de groene zone aan de Oostkant van de A12. Het is er streng verboden om te jagen, maar de reeën die in het park huizen, zijn erg in trek bij stropers.”



Ook reeën

Zo gaat het niet om één incident. Houthuys: "De plaatselijke vissersclub van het Neromhof meldde me onlangs dat hun bootje dat in een berging stond vlakbij de vijver, werd gebruikt door indringers. Van daaruit is geschoten op Canadese ganzen. Heel wat ganzen zijn allicht meegenomen, maar de laatste weken zijn er 25 kadavers in en rond de vijver aan het Neromhof gevist en gevonden. Het gaat om ganzen die ze dus niet konden meenemen, omdat ze er niet bij konden. Maar we hebben ook meldingen van kleine reeën die geschoten zouden zijn, en dus zijn meegenomen. Dat konden we aan de hand van sporen ontdekken.Ik heb zopas een kadaver van een Canadese gans die in het water lag, laten onderzoeken en de dierenarts is duidelijk: afgemaakt met een speciaal loodje uit een zwaar luchtdrukkarabijn. Het gaat om een type karabijn dat een verboden wapen is, zelfs te vergelijken met een longrifle punt.22. De karabijn wordt door hoge gascompressie aangestuurd."



Niet alleen in Meise

Volgens Houthuys wordt niet enkel Meise geviseerd. "Ik kreeg ook meldingen binnen vanuit Asse en omgeving. Daar wordt op gelijkaardige wijze op klein wild geschoten door stropers. Het gaat om gebieden verspreid over het grondgebied. We krijgen ook meer meldingen van schietincidenten op jonge reeën die worden beschoten en meegenomen. Het probleem is dat we vaak te laat zijn als er een melding is."

De lokale politie van zone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise (KLM) bevestigt dat er inmiddels een onderzoek is opgestart.



Christian Houthuys roept iedereen op om elke verdachte handeling rond het Neromhof door te geven, via de wildbeheerseenheid (0477 441 696) of de politie KLM (0800 90 333).