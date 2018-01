Studenten die op zoek zijn naar een rustige plaats om te studeren, kunnen nog tot het einde van de maand terecht in rusthuis Henri Vander Stokken in Pepingen. Uit de eerste contacten blijkt dat het bijzonder goed klikt tussen de rusthuisbewoners en de studenten.

Studeren tussen de senioren in rusthuis Vander Stokken in Pepingen

In Pepingen bood het gemeentebestuur tijdens de zomer al een blokspot aan in de plaatselijke bibliotheek. Dat initiatief viel zo goed in de aarde, dat Pepingen nu een nieuwe blokspot creëert op een unieke locatie: het rusthuis Henri Vander Stokken. Directrice Sylvia Gribbe reageerde meteen enthousiast toen haar gevraagd werd het woonzorgcentrum open te stellen voor de studenten. "We hebben de geschikte accomodatie en bovendien is het een unieke gelegenheid om de rusthuisbewoners in contact te laten komen met de studerende jeugd".

Studeren in een rusthuis is geen echte primeur, het kon al op een paar andere locaties in Vlaanderen. Toch blijft het voor zowel studenten als senioren een bijzondere ervaring. Dat blijkt ook uit de eerste contacten van de afgelopen dagen. Die contacten verliepen zeer enthousiast en hartelijk. "Om de studeerruimte te bereiken, moeten de studenten elke dag het rusthuis doorlopen en komen ze sowieso in contact met de bewoners." De studenten hebben overigens wifi ter beschikking en ze kunnen in het rusthuis ook een gratis maaltijd krijgen.

De blokspot in het rusthuis Vander Stokken is nog open tot 31 Januari, elke dag van 9 u tot 18 u. Er is plaats voor ongeveer 15 studenten.