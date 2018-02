Er zijn te weinig zorgboerderijen in Halle-Vilvoorde in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Dat zegt het Steunpunt Groene Zorg, dat advies en begeleiding geeft aan zorgboerderijen. Op zo'n boerderij, maar evengoed op manèges, tuinbouwbedrijven of in andere groene omgevingen, kunnen mensen met een kwetsbare achtergrond meehelpen in de zaak.

Door de verstedelijking zijn er in onze regio opvallend minder zorgboerderijen dan elders in Vlaanderen. Nochtans zijn ze heel belangrijk voor mensen met een fysieke of mentale beperking, jongeren die schoolmoe zijn of voor mensen met psychosociale problemen.

"Het aspect van de groene omgeving werkt heilzaam, net als het in contact komen met planten en dieren, en de familiale sfeer die aanwezig is op een zorgboerderij. De zorgboer is geen hulpverlener, die gaan vanuit een stuk authenticiteit om met hen. Mensen komen er tot rust", zegt Klaartje Debrael van Steunpunt Groene Zorg.

De bedoeling is dat mensen die langsgaan op een zorgboerderij, zich na verloop van tijd weer beter in hun vel gaan voelen. RINGtv trok naar druiventeler Erik Van Camp in Hoeilaart, die al jaren een zorgboerderij heeft. Arno stapte er vier jaar geleden voor het eerst bij Eric binnen.

"Dat was eigenlijk omdat ik op school niet meer kon functioneren, ik had het daar te moeilijk. Met de leerlingen en de leerstof, ik moest een pauze inlassen," vertelt de jongen.

