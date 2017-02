Tentoonstelling rond 20 jaar sluiting Renault Vilvoorde

Maandag is het precies 20 jaar geleden dat Renault de sluiting aankondigde van de fabriek in Vilvoorde. Om dat sociaal drama te herdenken organiseren het ABVV, Curieus en de stad Vilvoorde dit weekend een tentoonstelling in de voormalige fabrieksgebouwen.

De tentoonstelling belicht de geschiedenis van Renault en de maandenlange strijd tegen de sluiting. De zesdejaars van tuinbouwschool Horteco in Vilvoorde mochten vandaag al eens een kijkje gaan nemen en kregen een rondleiding van de vakbondsmensen van toen.

Op de tentoonstelling kan je naast foto's, affiches en documenten ook uren beeldmateriaal bekijken uit het archief van RINGtv, beelden die nogal wat indruk maken op de studenten van Horteco. "De verhalen had ik wel al gehoord, maar het zijn vooral die beelden die je doen beseffen dat hier toch wel iets ergs is gebeurd. Erger dan ik had verwacht. Ik wist ook niet dat er in het buitenland werd gestaakt”, vertelt ons Jelle Eyndels, een van de studenten van Horteco Vilvoorde.

De tentoonstelling is niet alleen een eerbetoon aan de mensen die maandenlang gevochten hebben voor hun fabriek, de organisatoren willen ook de jongeren aanspreken. “Het is belangrijk dat ze weten dat onze strijd geleid heeft tot de wet Renault. Ook de tewerkstellingscel is daar een gevolg van”, aldus ex-werknemer Wim Lahou.

De tentoonstelling in de voormalige Renault-fabriek is zaterdag en zondag doorlopend open van 11u tot 18u.