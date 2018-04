Ternat zegt neen tegen bioscoopcomplex

Ternat geeft geen vergunning voor het bioscoopcomplex dat projectontwikkelaar Redevco aan The Leaf wil bouwen. Dat bevestigt de Ternatse burgemeester Luc Wachtelaer aan RINGtv. De gemeente vreest vooral het verkeer dat de bioscoop met zich zou meebrengen.

Ternat stond al van bij het begin bijzonder afwachtend tegenover de plannen van Redevco om een complex met 11 bioscoopzalen – goed voor een capaciteit van 2400 personen. Alleen als Redevco kon bewijzen dat het verkeer vlot zou verlopen, was Ternat bereid om een vergunning af te leveren. Dat is dus niet gelukt, want de gemeente zegt neen tegen de plannen.

De gemeente nam zelf ook een studiebureau in de arm om de impact te berekenen. Zo vindt de gemeente dat de geplande herinrichting van de Assesteenweg vooral de veiligheid moet verhogen, maar niet het extra verkeer kan opvangen. Voor een rechtstreeks op-en afrit van de E40 naar The Leaf heeft Vlaanderen dan weer geen geld.

Of de andere plannen – een trampolinepark en een Burger King-restaurant – wel vergund zijn, is nog niet duidelijk.