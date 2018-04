Tienermeisje uit Meise vermist

Nathalie De Smet, een meisje van 16 uit Meise, logeerde vorige week bij Yonah Buerms in Hamme. Vrijdag zouden ze samen richting Antwerpen vertrokken zijn. Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor. Child Focus lanceert daarom een opsporingsbericht. Nathalie De Smet is 1,70 meter groot, heeft een tengere lichaamsbouw en bruin haar met frou en bruine ogen. Ze droeg op het moment van haar verdwijning een blauwe jongensjas. Ze werd dus voor het laatst gezien in Hamme met Yonah Buerms. Hij is 15, 1,80 meter groot, heeft een normale lichaamsbouw, blauwgroene ogen en lang, krullend donkerbruin haar. Hij droeg een donkergrijze joggingbroek en een blauwe katoenen jas.

Child Focus vraagt aan wie een van hen heeft gezien of weet waar ze zijn, contact op te nemen op het gratis telefoonnummer 116 000 of met de politie op 0800/30.300.