Tommelein bezoekt Laborelec in Linkebeek

Je elektrische wagen opladen wanneer dat economisch het meest voordelig is en de energievraag het laagst? Of de energie van je zonnepanelen tijdelijk opslaan? Die vele nieuwe technologieën voor een flexibeler en zuiniger energienet worden in Laborelec, het onderzoekscentrum van Engie in Linkebeek. “Er zijn al technologieën die van toepassing zijn. We hebben hier verschillende types fotovoltaïsche cellen getest voor zonnepanelen. Types voor vandaag, maar ook efficiëntie van nieuwe types cellen. We hebben hier gewerkt aan de box die we vandaag de klanten aanraden om hun energie te optimaliseren. We testen batterijen hier en werken aan nieuwe producten die van toepassing naar optimalisatie van lokale energieproductie en het verbruik”, zegt Philippe De Troeye, CEO van Engie Benelux. Vlaams minister van Energie Tommelein was gisteren op bezoek bij Laborelec. Hij maakte er kennis met een aantal producten die Laborelec ontwikkelt voor de opslag van energie. “Die zijn van groot belang. We produceren bijvoorbeeld elektriciteit via zonnepanelen en consumeren elektriciteit. We consumeren soms 's nachts, of we consumeren op een dag dat we veel zonne-energie maken, minder, enz. Vandaar ook dat je moet kunnen werken met batterijen die energie opslaat die je dan gebruikt wanneer je het echt nodig hebt”, aldus minister Tommelein.

