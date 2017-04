Trainer Haydock wil doorstart met SK Halle, maar zonder Pepingen

Loopt het huwelijk tussen de voetbalclubs SK Halle en FC Pepingen op de klippen nog voor het goed en wel gestart is? Zo ver is het nog niet. Maar het feit is wel dat Alan Haydock, de huidige trainer van Halle, uitzoekt hoe SK Halle kan blijven bestaan zonder Pepingen.

Alan Haydock vindt dat Pepingen Halle opslorpt terwijl het de bedoeling was dat de clubs op een evenwichtige manier zouden samensmelten. “Zo gaat men door met het stamnummer van Pepingen maar ook met de staf van Pepingen. In het fusieverhaal blijft dus niets meer over van SK Halle. En dat is niet alleen mijn mening maar van veel mensen bij SK Halle”, aldus Haydock.

Bij Pepingen worden de aantijgingen ontkent. “Wij slorpen niemand op. Wij werken samen in een positieve sfeer opdat de club hier in de streek op hoog niveau kan blijven voetballen. Dat is het doel”, reageert Roger De Ridder, voorzitter bij Pepingen.

Haydock wil echter een andere koers varen. Hij wil het stamnummer van SK Halle redden. Momenteel laat hij zich omringen door mogelijke sponsors en enkele mensen die onderzoeken of een reddingsoperatie op administratief vlak überhaupt nog mogelijk is. Halle heeft immers ook nog schulden. Meer hierover vanavond in het nieuws op RINGtv.