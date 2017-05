Trajectcontrole vervangt analoge flitscamera's langs gewestwegen

In de loop van dit jaar vervangt de Vlaamse overheid 54 analoge flitscamera's, onder andere in Dilbeek en Lennik, door digitale camera's. Die laatste maken trajectcontrole mogelijk, volgens het kabinet van Ben Weyts een veel betere manier om de snelheidslimieten te handhaven.

Oude analoge flitscamera’s worden overal in Vlaanderen vervangen door digitale camera’s. Die worden, waar mogelijk, voortaan ingezet voor trajectcontrole. Dat systeem maakt komaf met de belangrijkste nadelen van de klassieke flitspalen: gedaan met onaangenaam verrast worden door 1 enkel moment van onoplettendheid en gedaan met het bekende fenomeen waarbij alle auto’s die de flitspaal weten staan bruusk remmen om geen boete te krijgen en dan 1 meter na de flitspaal fors optrekken.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vindt trajectcontrole een meer rechtvaardige manier van snelheidsmeting. Het heeft meer impact op het gedrag van de chauffeurs en verhoogt de verkeersveiligheid. Op dit moment zijn 400 van de 1400 analoge camera's langs de gewestwegen al vervangen. De resterende moeten uiterelijk in 2020 vervangen zijn. In totaal gaat het om een investering van 26 miljoen euro.

In 2017 zijn alvast 54 bestaande analoge camera’s aan, onder andere in Dilbeek en Lennik. Dat zal naar schatting resulteren in 30 trajectcontroles.