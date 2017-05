"Uitspraken over jobs Brussels Airport zijn fake nieuws"

Brussels Airport spreekt van 20.000 directe jobs op de luchthaven, waarvan er 3.000 worden ingevuld door Brusselaars. Maar die cijfers zijn niet exact, aldus Brussels minister Gosuin. Er zijn volgens hem geen gemeenschappelijke criteria waarmee je de jobcreatie van een luchthaven bepaalt. De Brusselse minister liet nu het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven een studie uitvoeren. Naargelang de criteria is daar sprake van 13% Brusselaars op 10.663 voltijdse banen of 23% op 11.672 jobs. Maar ook dat onderzoek vertoont volgens hem gaten. Daarom roept Gosuin federaal minister van Mobiliteit Bellot op om samen op een objectieve en wetenschappelijke basis tot één cijfer te komen.

Werkgeversorganisatie VOKA betreurt dat de minister het belang van Brussels Airport voor Brussel en de Brusselse werkgelegenheid in vraagt stelt. "In plaats van een welles-nietesspelletje te spelen, zouden we beter de handen in elkaar slaan om de werkgelegenheid veilig te stellen en nog meer aan te wakkeren", klinkt het daar.