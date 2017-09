Urbanus pakt in Meise uit met gloednieuwe theatershow: Trecto Pnix

In de Muze van Meise brengt Urbanus vandaag en morgen een try-out van zijn nieuwe theatershow: 'Trecto Pnix'.

De voorbije jaren toerde komiek Urbanus door Vlaanderen en Nederland met De Fanfaar van zanger Jeroen Camerlynck uit Halle. Maar na de zomerfestivals heeft de komiek uit Tollembeek opnieuw zin in de theaters. Omdat Urbanus niets aan het toeval wil overlaten brengt hij vandaag en morgen een try-out van zijn nieuw theaterprogramma ‘Trecto Pnix‘ in de Muze van Meise. Absurde verhalen, grove leugens, gênante situaties of een broos naïef liedje zijn ook deze keer de vertrouwde ingrediënten.

In onze regio kan je Urbanus ook nog aan het werk zien in Halle (22 & 23/9), Vilvoorde (29 & 30/9), Strombeek (2/11), Overijse (23 & 24/11), Zaventem (13/01), Alsemberg (27 & 28/4). Heel wat optredens zijn intussen uitverkocht. Een overzicht van alle data vind je op www.urbanuszelf.eu