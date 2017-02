Van der Cruysse wint na Poirotprijs ook De Diamanten Kogel

Jan Van der Cruysse, de voormalige woordvoerder van Brussels Airport, wint met zijn thrillerdebuut ‘Bling Bling’ nu ook de Diamanten Kogel. Dat is de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller van het jaar. Eerder sleepte hij ook al prestigieuze Hercule Poirot-prijs in de wacht.

Nooit eerder kreeg een auteur de Poirotprijs én de Diamanten Kogel voor een en dezelfde titel. De voormalige woordvoerder van Brussels Airport, die nu actief is bij een communicatiebureau in Limburg, beleeft een debuut om u tegen te zeggen. “In Bling Bling ontspint zich een mooi spel dat veel ruimte in beslag neemt maar nauwelijks inzakt noch verveelt. Complex en toch vlot geschreven en leesbaar. Bling Bling is een fijngeslepen schitterende diamant. Wat een debuut, wat een winnaar!", aldus Jos van Cann namens de jury van De Diamanten Kogel donderdagavond tijdens de uitreiking op het stadhuis in Antwerpen.

‘Bling bling’ vertelt het verhaal van een diamantkoerier die op de luchthaven van Delhi (India) beroofd wordt van een lading diamanten die eigendom zijn van een Georgische handelaar. Albertien die verantwoordelijk is voor de beveiliging van het diamanttransport, wordt de laan uitgestuurd maar start op eigen houtje een onderzoek. Zij belandt, samen met een koppige speurder, in een wervelwind van bloed en wraak. Deze zomer verschijnt bij Manteau het vervolg.