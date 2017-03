Vanaf volgend schooljaar werkt ook Merchtem met centraal aanmeldingsregister

"Het aantal beschikbare plaatsen voor de instapklas van de kleuters was vastgelegd op 25. Door de voorrangsregel van broers en zussen, waren reeds 14 van de 25 beschikbare plaatsen bezet. Er waren dus nog slechts 11 plaatsen beschikbaar”, verduidelijkt schepen Mario Vandevelde (Open Vld). Het gevolg was dat ouders het zekere voor het onzekere namen en reeds dagen vooraf kampeerden aan de schoolpoot. Drie kinderen kregen geen plaats toegewezen, zij staan nu op een wachtlijst.

Daarom start Merchtem ook volgend schooljaar met een aanmeldingsprocedure. “Daarbij geldt niet langer het principe ‘eerst komt eerst maalt’. Na de inschrijving van de wettelijk voorziene voorrangsgroepen (broers en zussen, kinderen van personeelsleden) geldt het criterium van de afstand van de woonst van het kind tot de school. Vermits Ten Bos vrij centraal ligt in Peizegem, krijgen kinderen uit het eigen dorp voorrang op kinderen uit buurgemeenten", aldus Vandevelde. De bedoeling is dat ook de andere scholen in Merchtem (en dus ook van het katholiek onderwijs) de inschrijvingen laten verlopen via dit aanmeldingsregister. (foto archeif RINGtv)