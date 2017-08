Vandaag start zestiende editie van het Brussels Summer Festival (BSF)

Zondag start in de hoofdstad de 16 de editie van het Brussels Summer Festival. Op 4 podia in het centrum kunnen de muziekliefhebbers genieten van zo’n 70 concerten.

In openlucht wordt er op de Kunstberg vanaf woensdag muziek gespeeld. Het grote podium op het Paleizenplein opent zaterdag 12 augustus. De Magic Mirrors tent komt op het Museumplein, waardoor er dit jaar vier podia zijn in plaats van drie de voorbije jaren. De Magdalenzaal is tijdens het festival op dezelfde tijdstippen geopend als de tent. De collega’s van Bruzz gingen al even de sfeer opsnuiven tijdens de opbouw.

Voor zondag 6 augustus en dinsdag 8 augustus zijn er geen tickets meer beschikbaar. En ook voor het concert van The Pet Shop Boys op 15/8, is snel zijn de boodschap. Meer informatie vind je op www.bsf.be