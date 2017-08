Veel volk op Dworpse feesten

In Beersel was er, ondanks het wisselvallige weer, toch aardig wat volk komen opdagen tijdens de Dworpse Feesten.

Vrijdagavond is traditioneel een retro-avond. Dit jaar beklommen onder meer No Police, een covergroep die enkel hits vertolkte van Sting en co, en de band Commerwel (foto) het podium. Deze covergroep trakteerde het publiek op een anderhalf uur durende les ‘popgeschiedenis'. Want nagenoeg alle bekende popklassiekers uit de jaren ’60, ’70, ’80 en ’90 passeerden de revue. En dat werd duidelijk gesmaakt door het talrijk opgekomen publiek. Vanavond is er nog een openlucht filmvoorstelling en zondag een dorpsrestaurant.