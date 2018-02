Veerle Eyckermans getuigt op proces Hardy

Op dag vier van het assisenproces tegen Renaud Hardy, de seriemoordenaar uit Mechelen die terechtstaat in Tongeren, komt Veerle Eyckermans vandaag aan het woord. De actrice uit Hofstade bij Zemst ontsnapte in februari 2015 thuis in haar tuin aan een moordpoging door Hardy. De video die hij maakte van de foltering en moord op Linda Doms, z'n ex-vriendin die ook in Hofstade woonde, werd niet verder vertoond wegens te gruwelijk.