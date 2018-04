Veertig maanden geëist tegen judotrainer uit Opwijk die drie meisjes zou hebben aangerand

De 40-jarige man had in de periode 2006 – 2013 drie opeenvolgende relaties met minderjarige meisjes. De man gaf vandaag op de zitting toe dat hij op 30-jarige leeftijd verliefd was geworden op een 14-jarig meisje dat hij jarenlang training gaf. Eerst in de lokale club in Opwijk, daarna aan de Topsportschool. “Ik kende haar sinds ze zes was”, verklaarde hij tijdens het verhoor van de rechter. “Vanaf haar twaalfde trainden we nauw samen en toen is die verliefdheid gegroeid. We hebben elkaar gemasseerd, geknuffeld en gezoend, maar meer is er niet gebeurd.” Kort nadat het meisje op het Europees Kampioenschap een ereplaats had veroverd, gaf ze te kennen dat ze zich ongemakkelijk voelde bij de relatie. “Een paar maanden later kreeg ik telefoon van de Vlaamse Judofederatie om mijn ontslag in te dienen, omdat er anders gerechtelijke stappen zouden volgen.”

'Wederzijdse toestemming'

Na zijn ontslag trok de judotrainer naar Letland om daar training te geven, maar hij keerde vrij snel terug naar België. In die periode zou hij nog twee minderjarige meisjes hebben aangerand tijdens en na de trainingen. Uit de psychiatrische verslagen van de slachtoffers blijkt dat sommigen stopten met topsport omwille van de beklaagde. De man begrijpt naar eigen zeggen niet waarom de meisjes klacht indienden. Volgens hem ging het telkens om een relatie met wederzijdse toestemming, maar daar is het parket het niet mee eens.

De openbaar aanklager eist een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden voor de judotrainer. Volgens haar heeft de beklaagde geen enkel schuldbesef, ondanks de therapie die hij volgde in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Op dit moment zijn de burgerlijke partijen aan het woord. Twee van de drie meisjes zijn aanwezig op het proces. Of de advocaat van de judotrainer nog zal pleiten vandaag, is niet duidelijk.