Verkeerswet verstrengd voor vluchtmisdrijf en rijden zonder rijbewijs

Wie dronken achter het stuur kruipt, zonder rijbewijs of verzekering rondrijdt, of vluchtmisdrijf pleegt, wordt binnenkort zwaarder bestraft. In de Kamer werd daartoe vanmiddag een wetsvoorstel goedgekeurd. Op de verstrenging van de verkeerswet werd al lang aangedrongen, niet in het minst door de ouders van Merel De Prins uit Zemst. Het onfortuinlijke meisje werd in 2015 doodgereden door Muhammad Aytekin, die zonder rijbewijs rondreed en op de koop toe vluchtmisdrijf pleegde.