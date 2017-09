Vermeende Mechelse seriemoordenaar voor hof van assisen

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft Renaud Hardy (55) uit Mechelen doorverwezen naar het hof van assisen. De man belandde 2 jaar geleden achter de tralies, nadat hij in 2015 zijn ex-partner Linda Doms in Hofstade om het leven bracht. Hij wordt ook verdacht van een tweede moord en twee moordpogingen, maar dat ontkent hij.

De moord op Linda Doms moest Renaud Hardy wel bekennen want hij had er een vriendin over verteld en hij had de moord ook gefilmd. De beelden werden bij een huiszoeking teruggevonden.

Dank zij vingerafdrukken en DNA-sporen konden de speurders Hardy nog met 3 andere dossiers in verband brengen : de moord op Maria Walschaerts (82) uit Leest, die in mei 2014 gedood bij een inbraak, en de moordpoging op een 68-jarige vrouw uit Bonheiden, in september 2014 bij een mislukte inbraakpoging.

In februari 2015 werd actrice Veerle Eyckermans uit Hofstade door een inbreker toegetakeld met een stok. Ook daar werd Hardy’s DNA aangetroffen, maar toch blijft hij die inbraak ontkennen.

Voor het hof van assisen kan Hardy tot levenslang veroordeeld worden, dat kan niet voor een correctionele rechtbank..