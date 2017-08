Vilvoorde pleit voor netwerk tussen ziekenhuizen Vilvoorde, Halle, Asse en UZ Brussel

Vilvoorde wil dat de ziekenhuizen van Vilvoorde (AZ Jan Portaels), Halle (AZ Sint-Maria), Asse (Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis) en het UZ Brussel gaan samenwerken. Maandag zal er op de gemeenteraad in Vilvoorde een motie in die zin goedgekeurd worden.

Een op de drie ziekenhuizen in ons land heeft af te rekenen met financiële problemen. Daarom worden de ziekenhuizen in ons land binnenkort tot een samenwerking gedwongen door minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Te vaak denken ziekenhuizen dat ze in alles gespecialiseerd moeten zijn en dat vraagt natuurlijk heel veel medische investeringen. De Block wil daarom dat de ziekenhuizen de specialisaties verdelen. Keerzijde is natuurlijk dat patiënten voor meer complexere ingrepen binnenkort langere afstanden zullen moeten afleggen.

Ook Vilvoorde is ervan overtuigd dat niet elk ziekenhuis alles moet doen en dus pleit de stad voor een netwerk tussen de ziekenhuizen van Vilvoorde, Halle, Brussel en Asse. Ook volgens het Agentschap Zorg is dit het meest logische netwerk voor de regio. Bovendien zullen de ziekenhuizen pas een nieuwe erkenning krijgen als ze ook geïntegreerd zijn in zo’n netwerk. De aanwezigheid van het universitair ziekenhuis in Brussel kan volgens Vilvoorde ook een belangrijke meerwaarde betekenen voor de andere ziekenhuizen. Om de samenwerking kracht bij te zetten zal de stad Vilvoorde maandag een motie ter zake bespreken en wellicht ook goedkeuren tijdens de gemeenteraad. Vilvoorde wil dat ook de andere lokale besturen in Halle-Vilvoorde werk maken van zo’n motie. Een rationeel gezondheidslandschap in Halle-Vilvoorde is volgens de stad immers enkel mogelijk als er over het netwerk ook een grote eensgezindheid in de regio bereikt wordt.