Vilvoordse senioren vieren kerstfeest in spiegeltent

In de pas gebouwde spiegeltent in Vilvoorde staan de komende weken verschillende evenementen en activiteiten op het programma. Vandaag waren de senioren aan de beurt. Voor hen was er een groot kerstfeest. 180 alleenstaande Vilvoordse senioren proefden van een lekker kerstmenu, bestaande uit witloofsoep, varkensgebraad met kroketten en kerststronk. Maar het leukste van alles was nog het dansen op de dansvloer.

"Het is een ideale gelegenheid om sommige senioren uit hun sociaal element te halen", zegt Vilvoords schepen van senioenbeleid Fatima Lamarti. "Hoe kan je dat beter doen dan samen te eten, een glaasje te drinken en te dansen."