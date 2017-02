Vlaams-Brabant stemt tegen afslanking provincie

Vlaams-Brabant wil niet weten van een halvering van het aantal raadsleden in de provincieraad. Die maatregel maakt deel uit van de afslanking van de provincies en zou van kracht worden na de volgende provincieraadsverkiezingen in 2018.

De provincieraad stemde over een advies over de provincieghervorming. Daardoor zou het aantal raadsleden verminderd worden van 72 naar 36. Het aantal kiesdistricten zou terug geschroefd worden van 5 naar 2. "We vinden 36 raadsleden veel te weinig om in de provincieraad een significante vertegenwoordiging uit alle delen van de provincie te bekomen. 36 is zelfs minder dan de gemeenteraad van een stad als Leuven”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen (Cd&V). “Als men de vijf huidige kieskringen vermindert tot twee en de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven overhoudt is het gevaar groot dat men vooral verkozenen uit de stedelijke gebieden krijgt waar veel volk woont. Om dezelfde reden pleiten wij er daarom voor om de kieskringen Halle, Vilvoorde en Leuven te behouden. Diest en Tienen mogen wel samengevoegd worden. ", aldus Swinnen.

N-VA-raadsleden verzetten zich tegen deze stemming omdat de provincies terzake niet bevoegd zijn. Volgens Linda Van den Eede (N-VA) heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de provincies enkel om een advies gevraagd. "Dit standpunt is eerder een motie die de minister als niet gegrond en niet ontvankelijk zal beoordelen". Uit protest dat de provincieraad de hoger vermelde standpunten toch goedkeurde verlieten de N-VA-raadsleden de zaal voor de stemming.