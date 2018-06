'Vlaamse visitekaartjes' op Brussels Airport

"Brussels Airport is de internationale en intercontinentale toegangspoort tot Vlaanderen. We willen buitenlandse bezoekers die via de luchthaven aankomen welkom heten met het beste dat Vlaanderen te bieden heeft", aldus minister van Toerisme Ben Weyts. "De vertrekkende passagiers willen we prikkelen om nog eens terug te komen. We gebruiken daarvoor onze sterkste toeristische troeven. Denk maar aan de werelberoemde Vlaamse Meesters, waarmee we ons profileren als de bakermat van veel Europese kunst en cultuur. We geven zo op Brussels Airport mooie Vlaamse visitekaartjes af."

Kunst en cultuur zijn voor meer dan één derde van alle toeristen belangrijke criteria bij het kiezen van een vakantiebestemming, 40 % Laat zijn keuze bovendien mee bepalen door de eetcultuur van een bestemming. En ook onze unieke wielercultuur kan liefhebbers uit de hele wereld naar Vlaanderen lokken.

Al deze toeristische troeven zijn terug te vinden in de interactieve belevingshoeken in Pier A en B. De passagiers maken er kennis met Rubens, Brueghel en Van Eyck, getalenteerde chefs, brouwers, chocolatiers, streekproducten en wielergeschiedenis. Passagiers die aankomen op Pier B passeren onder een kleurrijk kunsttafereel op weg naar de uitgang.