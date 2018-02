Volkssterrenwachten zetten de deuren open

Dit weekend, naar aanleiding van de Sterrenkijkdagen, kan je bij verschillende sterrenwachten en sterrenkundige clubs genieten van de allerbeste waarnemingsplekken. In onze regio is dat het geval bij Volkssterrenwacht Mira en bij Mercurius in Halle.

Het gebeurt niet vaak maar dit weekend, tijdens de Sterrenkijkdagen, krijgen amateurs de kans om een bezoek te brengen aan verschillende volkssterrenwachten, sterrenkundige clubs en amateur-astronomen. Die gaan niet alleen meer uitleg geven over het heelal maar ze stellen hun professionele telescopen ook open voor het grote publiek. In onze regio kan je sterren kijken bij de Volkssterrenwacht in Grimbergen en bij Mercurius in Halle.

De weersvoorspellingen zitten alvast mee. Het worden vrijwel zeker koude, heldere nachten, zodat de sterrenhemel bijzonder goed waarneembaar zal zijn. Als het weer toch zou tegenvallen, is er op de meeste plaatsen een alternatief programma voorzien.

Meer info op www.sterrenkijkdagen.be