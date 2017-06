Voorlopig geen ‘brandfase oranje’ in Vlaams-Brabantse bossen en natuurgebieden

In de provincies Limburg en Antwerpen geldt in natuur- en bosgebieden sinds zondag ‘brandfase oranje’. In Vlaams-Brabant is die dreiging er voorlopig niet omdat onze provincie vooral loofbossen heeft.

Onder meer in Limburg en Antwerpen is sinds zondag ‘brandfase oranje’ van kracht. Dat komt omdat deze provincies veel heidegebied en dennenbossen hebben. Bij ‘brandfase oranje’ moeten de beheerders van deze natuurdomeinen en de brandweer extra waakzaam zijn. De brandweer rukt ook met meer manschappen en materieel uit in het geval van een brand. Voor bezoekers van bossen en natuurgebieden geldt onder meer een rookverbod. En het is er sowieso ook verboden om vuur te maken.

Maar in Vlaams-Brabant is er voorlopig nog geen gevaar. “Dat komt omdat deze provincie voornamelijk loofbossen heeft. Denk maar aan het Zoniënwoud of het Hallerbos. Loofbossen zijn doorgaans ook vochtiger waardoor ze iets minder brandgevoelig zijn”, vertelt ons Filip Hubin van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Maar dat neemt niet weg dat alle bezoekers best wel hun gezond verstand gebruiken. Hou er dus rekening mee dat de aanhoudende droogte toch wel een verhoogd risico op brand inhoudt”, aldus nog Hubin.