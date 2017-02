Voormalige politie-inspecteurs riskeren 37 maanden cel voor overvallen op Ring

Op 10 en 20 december 2016 werden twee Oost-Europese bestuurders aan de kant gezet door een politiewagen van de Brusselse politie en werden de inzittenden daarna beroofd. Dat was onder meer het geval op de Ring in Vilvoorde. Speurders konden achterhalen om welke politieploeg het ging en startten een onderzoek. Het gerecht onderzocht de gps-gegevens van de wagen, zette een telefoontap op en luisterde zelf de gesprekken in de politiewagen af. Twee jonge politie-inspecteurs werden nadien opgepakt en zaten enkele maanden in voorhechtenis. Aanvankelijk ontkenden ze de diefstallen, maar vandaag op zitting gaven ze de feiten toe.

“Ze pikten er bewust Oost-Europese voertuigen uit”, sprak de substituut-procureur. “Ze wisten dat er vaak geld aanwezig was en wisten dat er een kleine kans was dat er een klacht zou worden ingediend. We hebben weet van twee feiten maar vermoedelijk gaat het om meerdere overvallen. Daar hebben we echter geen bewijs van”, aldus de substituut-procureur.

Volgens de aanklaagster waren er duidelijke afspraken over de rolverdeling van de twee beklaagden, maar dragen ze beiden dezelfde verantwoordelijkheid. “De eerste politieman vroeg de inzittenden om alle waardevolle spullen op het dashboard te leggen en liet hen nadien achter het voertuig staan, waar ze geen zicht hadden op voorkant van de wagen. De tweede politieman stapte vervolgens in het voertuig en ging aan de haal met het geld.”

De beklaagden hebben volgens het parket met deze illegale controles het fundamenteel vertrouwen in de politie geschaad en eist daarom 37 maanden cel. “Elke toekomstige werkgever moet weten dat ze niet te vertrouwen zijn”, sprak de aanklaagster . “Met een straf van 37 maanden, eventueel met uitstel, zijn we zeker dat de strafuitvoeringsrechtbank zich bij een volgend feit over de twee beklaagden zal moeten buigen.” De verdediging drong aan op een werkstraf omdat de twee verdachten intussen berouw getoond hebben en zich schamen voor de feiten. Het vonnis valt op 20 maart.